Hastane yangınında yaralanan akademisyen, hayatını kaybetti
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Hastane yangınında yaralanan akademisyen, hayatını kaybetti

02.01.2021 16:40 | Son Güncelleme: 02.01.2021 16:43
Hastane yangınında yaralanan akademisyen, hayatını kaybetti

GAZİANTEP'te, özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde çıkan ve 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangında ağır yaralanan akademisyen Hasan Özyıldız (38) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde çıkan ve 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangında ağır yaralanan akademisyen Hasan Özyıldız (38) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Memleketi Kilis'te toprağa verilen Özyıldız'ın ölümüyle yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükseldi.

İncilpınar Mahallesi'nde bulunan Özel Sanko Üniversitesi Konukoğlu Hastanesi'nin, Covid-19 hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım ünitesinde, 20 Aralık günü yüksek akım oksijen tüpünden kaynaklı yangın çıktı. Hastane görevlileri ile itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında yoğun bakım ünitesindeki 8 kişi hayatını kaybetti, diğer hastalar ise farkı hastanelere sevk edildi. Ancak, yaralanan hastalardan 4'ü de tedaviye alındıkları hastanelerde yaşamını yitirdi.

Yangında yaralanan ve Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Gaziantep Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Hasan Özyıldız da bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.Hasan Özyıldız'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Kilis'e götürüldü. Özyıldız için öğle vakti Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Bağarası köyünde cenaze töreni düzenlendi. Özyıldız, yakınlarının kıldığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.


Hastane yangınında yaralanan akademisyen, hayatını kaybetti
Hastane yangınında yaralanan akademisyen, hayatını kaybetti
Hastane yangınında yaralanan akademisyen, hayatını kaybetti
Hastane yangınında yaralanan akademisyen, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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