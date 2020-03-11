Hastane personelinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi personelleri, Suriye'nin İdlib bölgesinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli askerlere destek verdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi personelleri, Suriye'nin İdlib bölgesinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli askerlere destek verdi.

Askerlere desteklerini göstermek, moral vermek için mektup yazan personeller, çeşitli hediyelerin yer aldığı kolilerle İdlib'e gönderdi.

Gönderilen mektup ve hediyeleri alan askerler de çektikleri videoyla hastane personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA