Niğde'de bir kişi, hastane otoparkındaki otomobilde ölü bulundu
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Niğde'de bir kişi, hastane otoparkındaki otomobilde ölü bulundu

Niğde'de 54 yaşındaki Hamdi Kıran, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında bulunan bir otomobilin içinde ölü bulundu.

Niğde'de bir kişi, hastane otoparkındaki otomobilde ölü bulundu
02.09.2020 18:29 | Son Güncelleme: 02.09.2020 19:30

Niğde'de Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkındaki otomobilin içinde Hamdi Kıran (54) ölü bulundu.

Hastanenin acil girişi yakınlarında bulunan otoparkta otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark eden güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, hareketsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışma sonucu cesedin Hamdi Kıran'a ait olduğu saptandı.

Niğde'de bir kişi, hastane otoparkındaki otomobilin içinde ölü bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kıran'ın cesedi ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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