Son dakika: Hastane önündeki manzarayı görenler gözlerine inanamadı...Otomobili ile ters kapandan geçen sürücü bakın ne yaptı
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Son dakika: Hastane önündeki manzarayı görenler gözlerine inanamadı...Otomobili ile ters kapandan geçen sürücü bakın ne yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Hastane önündeki manzarayı görenler gözlerine inanamadı.

Hastane önündeki manzarayı görenler gözlerine inanamadı...Otomobili ile ters kapandan geçen sürücü bakın ne yaptı

Otomobilinin lastikleri yarılınca aracını bakın nereye bırakıp yardım getirmeye gitti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da gurbetçi vatandaş tedavi için geldiği hastanede otomobili ile ters kapandan geçince aracın 3 lastiği birden yarıldı. Ne yapacağını bilemeyen vatandaş aracını takoz diye tabir edilen desteklerin üzerinde Acil Servis önünde bırakıp yardım bulmak için ayrılınca ortaya ilginç görüntü çıktı.

Olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servis önünde meydana geldi. Fransa'dan gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen gurbetçi bir vatandaş EM 285 LP plakalı aracı ile rahatsızlanınca hastanenin yolunu tuttu. İddiaya göre, sürücü gece geç saatlerde geldiği hastanede uyarı levhalarını fark etmeyince aracı ile ters kapanın üzerinden geçti. Aracın 3 lastiği birden yarılan otomobili gurbetçi vatandaş ardından hastanenin Acil Servisi önüne park ederek oto lastikçi çağırdı. Olay yerine gelen lastikçi ise yarılan lastikleri söküp aracı takoz diye tabir edilen desteklerin üzerine koydu. Araç sahibi daha sonra lastiklerini yaptırmak ve yardım çağırmak için bölgeden ayrılınca otomobil Acil Servisin önünde kaldı. Hastaneye gelen vatandaşları ilginç görüntüyü görenler ise önce şaşkınlık yaşarken daha sonra olaya anlam vermeye çalıştı. Hastane güvenlik görevlileri ise olay üzerine önce araç sahibine ulaşmaya çalıştı bunda başarılı olamayınca ise sonrasında polisi arayarak bilgi verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen trafik polisleri ise ilginç olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika: Hastane önündeki manzarayı görenler gözlerine inanamadı...Otomobili ile ters kapandan geçen sürücü bakın ne yaptı
Son dakika: Hastane önündeki manzarayı görenler gözlerine inanamadı...Otomobili ile ters kapandan geçen sürücü bakın ne yaptı
Son dakika: Hastane önündeki manzarayı görenler gözlerine inanamadı...Otomobili ile ters kapandan geçen sürücü bakın ne yaptı
Son dakika: Hastane önündeki manzarayı görenler gözlerine inanamadı...Otomobili ile ters kapandan geçen sürücü bakın ne yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Karakaş

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