Hastane Öncesi Acil Tıp Çalışanları Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği'nin (PARHAD) 22 Aralık Paramedikler Günü kapsamında düzenlediği kahvaltıda Eskişehir 112 çalışanları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Acil ve İlk Yardım (paramedik) öğretim görevlileri, Eskişehir ve Bilecik Sağlık-Sen başkanları ve yöneticileri bir araya geldi.



Bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte açılış konuşmasını PARHAD İl Başkanı Derya Kaya yaptı. Etkinlikte söz alan ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve İlk-Acil Yardım Bölümü Başkanı Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, ESOGÜ olarak 20 yıldır Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde görev alacak yüzlerce paramedik yetiştirdiklerini belirtti. Mesleğin ilk yıllarında paramediklerin kamuda nasıl yer alacakları tartışılıyorken gelinen noktada farklı kadrolarda görev alan paramedikleri görmekten mutluluk duyduğunu aktaran Ünlüoğlu, sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli ve zor şartlarda görev alan hastane öncesi çalışanlarının meslek örgütlenmesinin önemine de değindi. Prof. Dr. Ünlüoğlu, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını noktaladı.



PARHAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Kızıldağ ise, son 15 yılda 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin gelişiminde Acil Tıp Teknisyeni ve paramediklerin önemli rolü olduğunu, hastane öncesi acil tıbbın gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de bilim dalı olarak kabul edilmesi halinde 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin saha tecrübeleri ve akademik çalışmalar ile çok daha ileri taşınacağını belirtti.



Konuşmaların ardından PARHAD Eskişehir Sosyal işler Sorumlusu Fatma Nur Türe'ye tebrik plaketi takdim edildi. - ESKİŞEHİR