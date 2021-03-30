Hastane klinikleri yenilenen yüzleriyle hizmete devam ediyor
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Hastane klinikleri yenilenen yüzleriyle hizmete devam ediyor

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Hastane klinikleri yenilenen yüzleriyle hizmete devam ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi'nin Ortopedi ve Travmatoloji ile El Cerrahisi Klinikleri yenilendi.

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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi'nin Ortopedi ve Travmatoloji ile El Cerrahisi Klinikleri yenilendi. Üniversite bütçesinden yaklaşık 2 milyon TL harcanan kliniklerdeki tüm havalandırma, aydınlatma ve mimari donanımlar değiştirildi.

BUÜ Hastanesi'nde değişim ve dönüşüm devam ediyor. Uzun süredir aynı fiziki ortamda hizmet veren hastane klinikleri üniversite yönetiminin yaptığı yatırımlar sayesinde bir bir yenileniyor. Son olarak Bursa ve çevre illerden yoğun başvuruların olduğu Ortopedi ve Travmatoloji Klinikleri ile El Cerrahisi Kliniği'nin alt yapı ve mimari tadilatı gerçekleştirildi. Toplam 1 milyon 850 bin TL'lik yatırım ile yenilenen kliniklerin açılışı üniversite ve hastane yöneticilerinin katılımıyla tekrar hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, hastanenin bir takım eksikliklerinin giderilmesi için göreve geldikleri ilk andan itibaren çalışmalara başladıklarını açıkladı. Bu kapsamda personel yemekhanesi ve enfeksiyon kliniğini yenilediklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; "Bugün de ortopedi kliniğimizi faal hale getiriyoruz. En kısa sürede yoğun bakım ünitelerimizin yer teslimi yapılacak. İnşallah 2022 yılının sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. 33 milyon TL'lik bir yatırım planlıyoruz. Ardından acil servisimize el atacağız. Ondan sonra da personel yemekhanesini bu yıl içerisinde inşallah bitireceğiz. Sağlık yatırımlarına büyük bir önem veriyoruz. Son bir yıl içerisinde sağlık konusunda ciddi bir bilinçlenme yaşadık. İnsana dokunan her faaliyet önemlidir. Bu vesile ile bütün sağlık çalışanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Bursa'nın önemli bir ihtiyacının karşılanacağına inanıyoruz. Hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Kurdele kesiminin ardından BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, misafirlere yenilenen kliniği gezdirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. - BURSA

Hastane klinikleri yenilenen yüzleriyle hizmete devam ediyor
Hastane klinikleri yenilenen yüzleriyle hizmete devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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