HASTANE CİVARINA CAMİ VE KONUK EVİ YAPILACAK - Haberler
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HASTANE CİVARINA CAMİ VE KONUK EVİ YAPILACAK

Habermetre - Haberler | Toplum
HASTANE CİVARINA CAMİ VE KONUK EVİ YAPILACAK

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarına yapmayı planladıkları cami ve konuk evi ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı ile Diyanet-Sen Adıyaman Şube Başkanı Emin Çil ile bir araya geldi.

ADIYAMAN (Habermetre) - Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi civarına yapmayı planladıkları cami ve konuk evi ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı ile Diyanet-Sen Adıyaman Şube Başkanı Emin Çil ile bir araya geldi.

Adıyaman'ın her alanda kalkınıp, Adıyamanlıların sorunlarını minimuma indirmeyi hedefleyen ve bu doğrultuda gayretle çalışan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarına yapmayı planladıkları cami ve konuk evi ile ilgili istişare ziyaretlerine devam ediyor.

Cami ve konuk evi inşaatı öncesi İl Müftüsü Mehmet Taşçı ile Diyanet-Sen Şube Başkanı Emin Çil ile bir araya gelen Başkanımız, yeni projeleri hakkında bilgiler verip, önerileri aldı.

Ziyaret sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkanımız, cami ve konuk evi ile ilgili yaptıkları istişarenin oldukça verimli geçtiğini belirterek, İl Müftüsü Mehmet Taşçı'ya ve Diyanet-Sen Şube Başkanı Emin Çil'e teşekkür etti.

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