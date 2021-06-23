Hastane çıkışı görüntülenen ünlü sanatçı sevenlerini korkuttu
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Hastane çıkışı görüntülenen ünlü sanatçı sevenlerini korkuttu

Hastane çıkışı görüntülenen ünlü sanatçı sevenlerini korkuttu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, rutin sağlık kontrolü için Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneye geldi. Uğur, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

Usta müzisyen Özkan Uğur, önceki gün Amerikan Hastanesi çıkışı görüntülendi. Geçtiğimiz yıl ikinci kez kanseri yenen Özkan Uğur, sağlık durumunu soran muhabirlere "Hastalığımdan dolayı 6 ayda bir kontrole geliyorum. Her şey yolunda" açıklamasında bulundu.

"SEYİRCİMİZİ ÇOK ÖZLEDİK"

Temmuz ayı ile birlikte konserleri başlayacağı hatırlatılan Uğur, "İnşallah sahnelere geri döneceğiz. Seyircimizi çok özledik. Yakında kavuşacağız" diye konuştu.

"ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN"

MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, son raporlarının temiz çıktığını ve lenf kanserini yendiğini açıklamıştı.

Uğur, "Selamlar. Allah'a şükürler olsun raporlarım temiz çıktı. İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu koronavirüs belasından da kurtuluruz. Yakında konserlerimizde görüşmek üzere herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle" ifadelerini kullanmıştı.

Hastane çıkışı görüntülenen ünlü sanatçı sevenlerini korkuttu
Hastane çıkışı görüntülenen ünlü sanatçı sevenlerini korkuttu

Kaynak: Snob Magazin

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