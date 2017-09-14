- Hastane çatısında hareketli dakikalar

İlçe Emniyet Müdürü çatıya çıkıp ikna etti



ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde yapımı devam eden Biga Devlet Hastanesi inşaatında elektrik işlerini yapan bir kişi taşeron firmadan maaşını alamadığı gerekçesiyle hastanenin çatısına çıktı. Elinde ekmek bıçağı bulunan ustabaşı Hasan Çay' uzun süren uğraşların ardından ikna eden polis ekipleri aşağıya indirdi.

Edinilen bilgiye göre sabah saat 09.30'da 1 yıldır hastanenin inşaatında elektrik işlerini yapan ustabaşı 30 yaşındaki Hasan Çay maaşını alamadığını iddia ederek elinde ekmek bıçağıyla, 5 katlı hastane inşaatının çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu gören çalışma arkadaşlarının Hasan Çay'ı ikna çabaları sonuç vermeyince, durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve 112 ekipleri önlem aldı. Çayı ikna etmek için 2 polisle birlikte Biga İlçe Emniyet Müdürü Onur Çalışkan çatıya çıktı ve yaklaşık 15 dakika süren ikna çabasının ardından Hasan Çay vazgeçirilerek çatıdan indirildi. Çay, daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.