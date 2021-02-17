Hastalığı yüzünden gün gün eriyen Neslihan Atagül, son halini paylaştı
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Hastalığı yüzünden gün gün eriyen Neslihan Atagül, son halini paylaştı

17.02.2021 17:16 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:34
Hastalığı yüzünden gün gün eriyen Neslihan Atagül, son halini paylaştı

Geçirgen Bağırsak Sendromu hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Neslihan Atagül, takipçileriyle son halini paylaştı. Fotoğraflarında, toparladığı görülen Atagül'e binlerce beğeni ve yorum geldi.

Geçirgen Bağırsak Sendromu hastalığına yakalandıktan sonra rol aldığı Sefirin Kızı dizisinden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

YORUMLAR BİRBİRİ ARDINA GELDİ

Instagram'dan "Bir zamanlar..." notuyla paylaştığı 3 ayrı fotoğrafında toparladığı ve daha dinç göründüğü görülen güzel oyuncuya, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi. Takipçileri "Kusursuz", "Çok güzelsin", "Maşallah" gibi yorumlar gelirken, ünlü isimler de benzer şekilde paylaşımlarda bulundu.

Hastalıkla boğuşan Neslihan Atagül, hayranlarıyla son halini paylaştı

"İKİ ADIM ATINCA YORULUYORUM"

Eşi Kadir Doğulu ile geçtiğimiz haftalarda Etiler'de objektiflere takılan Neslihan Atagül, sağlık durumu hakkında konuşmuştu. Atagül, "Daha iyiyim gördüğünüz gibi, iki adım atınca yoruluyorum ama en azından böyle biraz daha hayata karışmaya başladım. İyiyim yani." demişti.

Hastalıkla boğuşan Neslihan Atagül, hayranlarıyla son halini paylaştı
Hastalıkla boğuşan Neslihan Atagül, hayranlarıyla son halini paylaştı
Haber Yorumları (4)
KALORİFERCİ: vahh şu sma hastası yavrucaklar senin kadar haber olamadı
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SAKARYALI HATUN: RABBİM şifasını versin.
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ANTALYALI: allah şifa versin
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500
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