Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü
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Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü

22.01.2021 19:21 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:55

'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığı nedeniyle hayranlarını korkutan Neslihan Atagül'den haber var. Vücudunun ona çalışması için tolerans göstermediğini söyleyen ünlü oyuncunun ortaya çıkan son fotoğrafı hayranlarını üzdü.

Güzel oyuncu Neslihan Atagül, 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' hastalığı nedeniyle rol aldığı Sefirin Kızı dizisinden ayrılmıştı. Neslihan Atagül'ün yerine ise, Tuba Büyüküstün dahil olmuştu. Sağlık durumu merak edilen Neslihan Atagül'ün hastalığıyla ilgili bu kararından sonra yeni bir haber var. Diziden ayrılan Neslihan Atagül'den bir kare, sosyal medyada yayıldı. Hayranları, Neslihan Atagül'ün son halini görünce bir hayli üzüldü.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Sefirin Kızı dizisiyle kendine hayran bırakan Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılma kararı aldığını açıklamıştı. Geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanan Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

Hastalığı yüzünden Sefirin Kızı'ndan ayrılan Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü

SEFİRİN KIZI'NDAN AYRILDI

Sefirin Kızı dizisine dönmesi beklenen Neslihan Atagül, hastalığının çalışmasına müsaade etmediğini açıklayarak, izleyicilere ve dizi ekibine veda etmişti. 28 yaşındaki Neslihan Atagül hastalığıyla ilgili, 'Vücudum tolerans göstermedi, biraz dinlenmeye ihtiyacım var" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ FOTOĞRAFI HAYRANLARINI ÜZDÜ

Uzmanların hastalığı için ciddi uyarılarda bulunduğu ve ölüm riskinin olduğunu söyledikleri Neslihan Atagül'den yeni kare geldi. Sağlık durumu merak edilen Neslihan Atagül'ün son halini gösteren fotoğraf sosyal medyaya düştü.

İşte hastalıkla boğuşan Neslihan Atagül'ün son hali...

Hastalığı yüzünden Sefirin Kızı'ndan ayrılan Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü
Hastalığı yüzünden Sefirin Kızı'ndan ayrılan Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü
Hastalığı yüzünden Sefirin Kızı'ndan ayrılan Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü
Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü
Haber Yorumları (2)
HASİM: Zaten cirkindi, en azindan bir neden olmus cikmasina. Hic de lazim degildi. Yerine gelen güzel ve iyi. Helesükür degisti. Filmi izleyenler cogalir
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SELİM: bu hastalığın sebebi tam bilinmiyor bağırsak olayı aynen beyin gibi bir muamma hatta bağırsakların 1. beyin olduğu söylenir. eğer bağırsaklarınıza sürekli olarak alerjen maddeler temas ederse, bunun sonucunda bir stres ortaya çıkarsa, bağırsak bakterilerinin düzeni değişirse bağırsak hücreleri baskı altında kalmaya başlayabilir. Bunun sonucunda hücrelerin yapısı bozulabilir veya işlevleri azalabilir. Tüm bu problemlerse uzun vadede bağırsak duvarının geçirgenliğine sbep olabilir
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