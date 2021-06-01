Hastaların gözünü oyarak tedavi ediyorlar! Kara mantar Hindistan'dan sonra Mısır'da da görüldü

Hindistan'da ortaya çıkan ve hastaların tek gözünün çıkarılması şeklinde bir tedavi yöntemi uygulanan kara mantarın Mısır'da da görülmeye başlandığı öğrenildi.

Dünya bir yandan koronavirüs salgınıyla mücadele etmeye devam ederken, bir yandan da Hindistan'dan gelen üzücü haberleri takip ediyor. Ülkede baş gösteren kara mantar hastalığı nedeniyle çok sayıda insanın tek gözü çıkarılmıştı. Kara mantar hastalığına ilişkin iyi haberler beklenirken tam tersi gelişmeler yaşandı. Hastalığın bir ülkeye daha sıçradığı öğrenildi.

KAÇ VAKA OLDUĞU HENÜZ BİLİNMİYOR

Kara mantar olarak da bilinen mukromikoz hastalığı Mısır'da da ortaya çıktı. Mısırlı uzmanlar ülkede görülen vakaların çok az olduğunu kaydetti. Ancak kaç vaka olduğuna dair net bir sayı paylaşılmadı. Vakaların bazılarının tedavi edildiği belirtildi. Basın toplantısında konuşan doktorlar bu hastalığa karşı ellerinde ilaç olduğunu söylüyor.

12 BİNDEN FAZLA KİŞİDE GÖRÜLMÜŞTÜ

Hindistan'da 12 binden fazla kişide görülen Kara Mantar hastalığı 200'den fazla ölüme yol açmıştı. Sinüsler, beyin ve ciğerleri etkileyebilen "kara mantar" enfeksiyonu, özellikle diyabet hastalarında ölüme yol açıyor.

İNSANDAN İNSANA BULAŞMIYOR

Yaşanan ortamdaki küflerden kaynaklanan hastalık insandan insana bulaşmıyor.. Covid 19 tedavisinde kullanılan steroidlerin hastaları mantar enfeksiyonuna karşı savunmasız bıraktığı sanılıyor.