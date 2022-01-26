Hastalar, yoğun kar yağışına rağmen helikopterle hastaneye taşınıyor - Haberler
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Hastalar, yoğun kar yağışına rağmen helikopterle hastaneye taşınıyor

Hastalar, yoğun kar yağışına rağmen helikopterle hastaneye taşınıyor Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası, görevlendirilen bir helikopterin Arnavutköy Devlet Hastanesi'ndeki hastaların Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne tahliyelerinin...

Hastalar, yoğun kar yağışına rağmen helikopterle hastaneye taşınıyor

İSTANBUL- Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası, görevlendirilen bir helikopterin Arnavutköy Devlet Hastanesi'ndeki hastaların Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne tahliyelerinin gerçekleştirildiği görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 1. Ordu Komutanlığı tarafından görevlendirilen 1 adet helikopter ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ndeki hastaların Başakşehir'deki Çam ve Sakur Şehir Hastanesi'ne tahliyelerinin gerçekleştirildiği görüntüleri paylaştı.

Hastalar, yoğun kar yağışına rağmen helikopterle hastaneye taşınıyor

Hastalar, yoğun kar yağışına rağmen helikopterle hastaneye taşınıyor

Hastalar, yoğun kar yağışına rağmen helikopterle hastaneye taşınıyor

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Son Dakika Haberleri

Arnavutköy Devlet Hastanesi, Milli Savunma Bakanlığı, Şehir Hastanesi, kar, 3. Sayfa, Haber

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