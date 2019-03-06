Hasta Yakınları Misafirhanesine Tenzile Erdoğan'ın İsmi Verildi

Eyyübiye Belediyesi tarafından yaptırılan hasta yakınları misafirhanesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın ismi verildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmete girmesiyle hasta yakınlarının konaklama mağduriyetinin giderilmesi için Eyyübiye Belediyesi tarafından 4 katlı, 50 odalı ve 5 milyon liraya mal olan misafirhane yapıldı.

Her gün yaklaşık 15 bin hastanın giriş çıkış yaptığı hastanenin yanına yaptırılan misafirhaneye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın ismi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli annesi merhume Tenzile Erdoğan Hanımefendi'nin adının verilmesiyle hasta yakınları misafirhanemiz ayrı bir öneme kavuştu. İnsan odaklı hizmet anlayışıyla hizmete sunmuş olduğumuz bu sosyal projemiz hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA