Hasta kadını iş makinesi kepçesiyle ambulansa taşıdılar
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Hasta kadını iş makinesi kepçesiyle ambulansa taşıdılar

30.01.2021 13:24 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:28
Hasta kadını iş makinesi kepçesiyle ambulansa taşıdılar

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Göldalı köyünde rahatsızlanan kadın yolların kapalı olması sebebiyle iş makinesi kepçesiyle ambulansa taşındı.

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Göldalı köyünde rahatsızlanan kadın yolların kapalı olması sebebiyle iş makinesi kepçesiyle ambulansa taşındı.    Kars'ta dün gece etkili olan kar yağışı sebebiyle Arpaçay ilçesine bağlı Göldalı köyünün yolu ulaşıma kapandı. Köyde yaşayan Leman Koçyiğit rahatsızlanınca sağlık ekiplerinden yardım istendi. Ambulansın yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşamadığı köydeki hasta kadın ambulans kepçesine konularak taşındı. İl özel idaresine ait iş makinesi kepçesine konulan kadın yolda hazır bekletilen ambulansa götürüldü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kadın ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

- Kars

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK

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