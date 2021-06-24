Hasta çocukların kahramanı Örümcek Adam, Papa ile görüştü
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Hasta çocukların kahramanı Örümcek Adam, Papa ile görüştü

Hasta çocukların kahramanı Örümcek Adam, Papa ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da hastanede tedavi gören çocuklarla ilgilenen Örümcek Adam kıyafetli 27 yaşındaki Mattia Villardita, bugün Papa Fransis ile bir araya geldi.

İtalya'da hastanede tedavi gören çocuklarla ilgilenen Örümcek Adam kıyafetli 27 yaşındaki Mattia Villardita, bugün Papa Fransis ile bir araya geldi.

İtalya'da hastanede tedavi gören çocuklarla ilgilenen Örümcek Adam kıyafetli 27 yaşındaki Mattia Villardita, bugün Papa Fransis ile bir araya geldi. Papa tarafından çarşamba günleri düzenlenen oturuma Örümcek Adam kıyafeti ile katılan Villardita, Papa'ya Örümcek Adam maskesi hediye etti. Villardita, "Gerçek kahramanların hastanelerde mücadele eden çocuklar. O maskenin ardından çocukların ve ailelerinin acılarına şahit oluyorum, bu nedenle Papa'ya sembolik bir hediye vermeyi istedim" ifadelerini kullandı. Villardita ayrıca, Papa'nın kendisine girişiminden dolayı teşekkür ettiğini açıkladı.

Villardita'nın hastanelerin çocuk bölümleri için oluşturduğu "Hastanedeki Süper Kahramanlar" girişimi geçtiğimiz yıl İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Matteralla tarafından ödüle layık görülmüştü. - ROMA

Hasta çocukların kahramanı Örümcek Adam, Papa ile görüştü
Hasta çocukların kahramanı Örümcek Adam, Papa ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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