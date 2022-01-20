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Hasta çocuğun yardımına jandarma yetişti

Hasta çocuğun yardımına jandarma yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köye arazi aracı ile ulaşan jandarma ekipleri rahatsızlanan çocuğu hastaneye kaldırdı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köye arazi aracı ile ulaşan jandarma ekipleri rahatsızlanan çocuğu hastaneye kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinin Belören Beldesine bağlı Ayvalı mezrasında ikamet eden ve ateşi çıkan 2 yaşındaki Mehmet Doğan'ın ailesi çocuklarını hastaneye götürmek istedi. Karlı yolda hastaneye gidemeyen aile Belören Jandarma Karakol Komutanlığından yardım istedi.

Durum üzerine harekete geçen jandarma ekipleri arazi aracıyla Mehmet Doğan'ın evine gitti. Jandarma ekiplerince arazi aracıyla alınan Mehmet Doğan ve ailesi Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Doğan'ın Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Hasta çocuğun yardımına jandarma yetişti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Mehmet Doğan, Jandarma, Adıyaman, kar, Yerel, Haber

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