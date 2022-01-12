Hasta almaya giden ambulans köprüde kaldı, yardımına köylüler yetişti - Haberler
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Hasta almaya giden ambulans köprüde kaldı, yardımına köylüler yetişti

İhlas Haber Ajansı / Emin Bülbül - Haberler | Sağlık

Hasta almaya giden ambulans köprüde kaldı, yardımına köylüler yetişti Artvin'de hasta almaya giden ambulans karlı köprüden geçtiği sırada kayarak bir tekeri boşta kaldı.

YUSUFELİ, ARTVİN (İHA) - Hasta almaya giden ambulans köprüde kaldı, yardımına köylüler yetişti

ARTVİN - Artvin'de hasta almaya giden ambulans karlı köprüden geçtiği sırada kayarak bir tekeri boşta kaldı. Yardımına ise köylüler yetişti.

Artvin'in Yusufeli İlçesi Kılıçkaya köyü Yağmuralan mezrasında yaşayan Selehattin Kurt isimli vatandaş, rahatsızlanınca ailesi 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaya müdahale etmek için hızlıca bölgeye giden 112 sağlık ekipleri karla kaplı köy yolunda köprüden geçmek isterken kayarak ambulansın bir tekeri boşta kaldı. Canı pahasına hastaya müdahale etmek isteyen sağlık çalışanları kendi imkanlarıyla aracı bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca köylülerden yardım istendi. Köy muhtarı Serkan Koptagit'in organizasyonunda köylüler yardıma koşarken, el birliğiyle ambulansı bulunduğu yerden kurtarılırken rahatsızlanan hasta zamanında hastaneye götürüldü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Hasta almaya giden ambulans köprüde kaldı, yardımına köylüler yetişti

Hasta almaya giden ambulans köprüde kaldı, yardımına köylüler yetişti

Hasta almaya giden ambulans köprüde kaldı, yardımına köylüler yetişti

İhlas Haber Ajansı / Emin Bülbül - Son Dakika Haberleri

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