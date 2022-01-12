Hassas burun "Lady" PKK'nın 1 tonluk yaşam malzemesini buldu - Haberler
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Hassas burun "Lady" PKK'nın 1 tonluk yaşam malzemesini buldu

Hassas burun
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev alan erzak tespit köpeği "Lady", terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarda hassas burnuyla örgüte ait yaşam malzemelerini ortaya çıkarıyor.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev alan erzak tespit köpeği "Lady", terör örgütü Pkk'ya karşı yürütülen operasyonlarda hassas burnuyla örgüte ait yaşam malzemelerini ortaya çıkarıyor.

Köpek eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Var, AA muhabirine, 2018'den bu yana Lady ile birlikte görev yaptığını, köpeğin, hassas burnuyla kendilerine katkıda bulunduğunu anlattı.

Sabah Lady'nin kulübesini temizledikten sonra eğitimlere başladıklarını, günlük pentatlon eğitimi verdiklerini dile getiren Var, "Lady, seri ve atik bir köpek. Arazi şartlarına uygun görev yapabilecek kapasitede. Şu ana kadar 25 operasyona katıldık. Arama yaptığımız 8 çeşit erzak maddesi var. Yağ, pirinç, şeker, un, çay, salça, bulgur gibi maddeleri arar ve bulur. Lady, toprak altına 2 metreye kadar gömülü erzak malzemelerini ortaya çıkarmak için görev yapıyor ve güçlü bir burna sahip." diye konuştu.

"İnlerine kadar iniyor"

Lady'nin terör örgütü PKK mensuplarının barınaklarını tespitte önemli görev üstlendiğini ifade eden Var, şöyle devam etti:

"Lady, bölücü terör örgütünün kırsalda, sığınaklarda ve toprak altındaki erzak tarzı yaşam malzemelerini tespit ediyor. Bundan dolayı inlerine kadar iniyor, onlara yaşam malzemesi ve barınacak alan bırakmıyor. Şimdiye kadar yaptığımız operasyonlarda çok sayıda erzak malzemesi bulundu. Bunda da Lady'nin çok büyük etkisi ve başarısı var. Yaklaşık 1 ton erzak malzemesini bularak örgüte büyük darbe vurulmasına neden oldu."

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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