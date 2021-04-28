Hasmınla nasıl dost olursun? Cevabı Benjamin Franklin Etkisi'nde saklı
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Hasmınla nasıl dost olursun? Cevabı Benjamin Franklin Etkisi'nde saklı

Hasmınla nasıl dost olursun? Cevabı Benjamin Franklin Etkisi'nde saklı
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Yaşam

Sevmediğimiz birine iyilik yapmak zorundaysanız bunun için çekinmenize gerek yok. Psikolojide yer alan "Benjamin Franklin Etkisi" bir iyilikle nelerin değişebileceğini ispatlıyor. İşte Benjamin Franklin etkisi.

Sosyal ilişkiler ve sosyal politikalar konusunda uzman olan Benjamin Franklin, iyilik yaptığımız kişilere daha çok bağlandığımızı iddia eden bir strateji geliştirdi. Sinirbilim ve psikolojide bilişsel uyumsuzluk adı verilen bu stratejiye göre, insanlar arasındaki gerilimi çözmek için yaklaşım, davranış ve düşünceler değiştirilebiliyor.

Bu strateji, "bir düşmanınızın ya da hoşlanmadığınız birinin düşüncelerini değiştirmek istiyorsanız ondan bir iyilik isteyin sonrasında olacakları izleyin" fikrine dayanıyor.

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Servet Uzun
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