Haşmet façalı ölüyor mu? Edho Turgut Tunçalp kimdir?

Atv' nin sevilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) her bölümüyle seyirciyi ekranlara kitlemeyi başarıyor. Bu akşam yayınlanan bölümünde Tunçalp' in hayat verdiği Haşmet Façalı karakterinin yaralanmasıyla birlikte, Haşmet façalı ölüyor mu? Sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki, Haşmet façalı ölüyor mu? Edho Turgut Tunçalp kimdir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Atv' nin sevilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) her bölümüyle seyirciyi ekranlara kitlemeyi başarıyor. Bu akşam yayınlanan bölümünde Tunçalp' in hayat verdiği Haşmet Façalı karakterinin yaralanmasıyla birlikte, Haşmet façalı ölüyor mu? Sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki, Haşmet façalı ölüyor mu? Edho Turgut Tunçalp kimdir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HAŞMET FAÇALI ÖLÜYOR MU?

Atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ın bu akşam yayınlanan 196. Bölümünde Haşmet Façalı yaralandığından dolayı acaba ölüyor mu, ölecek mi, Turgut Tunçalp diziden mi çıkacak gibi sorular kafalarda dolanmaya başladı. Yaralanan karakter olan Haşmet façalının durumu hakkında kesin bir yargıda bulunamamakla birlikte son durum gelecek bölümlerde sonuçlanacak.

EDHO TURGUT TUNÇALP KİMDİR?

Turgut Tunçalp 12 Mayıs 1976 yılında Adapazarı Sakarya'da doğan Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusudur.

Oyuncu, Kanal D için çekilen Merhamet dizisinde Moskof Recep adlı alkolik ve para düşkünü bir baba karakteriyle tanınmaktadır.

Oyuncu 2014 Aralık ayında TRT 1'de başlayan Diriliş:Ertuğrul dizisinde selçuklu komutanı olan "Afşin bey" karakterini canlandırmıştır.

2017 yılında Çukur dizisinde Kasım Helvacı karakterini canlandırmıştır.

Halen 2019 yılında dahil olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Haşmet Façalı karakterini canlandırmaktadır.