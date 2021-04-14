Hasköy'ün 67 yıllık tapu sorunu çözüldü

Hasköy'ün 67 yıllık tapu sorunu çözüldü Muş'un Hasköy ilçesinde 1954 yılından bu yana çözülemeyen tapu sorunu, 691 taşınmaz parselin Milli Emlak Müdürlüğünce hak sahiplerine satılmak üzere Hasköy Belediye Başkanlığına devredilmesiyle sona erdi.

Hasköy'ün 67 yıllık tapu sorunu çözüldü

MUŞ - Muş'un Hasköy ilçesinde 1954 yılından bu yana çözülemeyen tapu sorunu, 691 taşınmaz parselin Milli Emlak Müdürlüğünce hak sahiplerine satılmak üzere Hasköy Belediye Başkanlığına devredilmesiyle sona erdi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen törene; Muş Valisi İlker Gündüzöz, Hasköy Kaymamı Murat Güneş, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Rahmi Toktaş katıldı. Burada bir konuşma yapan Vali İlker Gündüzöz, yıllara sari olan bir problemi çözdüklerini söyledi. Bir tarafta Hasköy Belediyesi, diğer tarafta da Milli Emlak'ı temsilen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün, valilik makamı huzurunda şu ana kadar hazırlanmış olan bir sürecin sonuna geldiklerini ifade eden Vali Gündüzöz, "Bir protokol imzalıyorlar. Bu protokol 691 taşınmazın satışıyla ilgili olarak, Hasköy'de vatandaşlarımızın geçmişten gelen problemi çözülmüş olacak. Hazine arazilerinin üzerinde bir takım yapılar var, vatandaşın fiili kullanımı var. Hasköy'ün bir çoğunluğu aslında hazine arazisi üzerine kurulmuş durumda. Şimdi bu satış yetkisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belediyemize devrediyor. Valilik olarak biz bunun takipçisi olacağız ve bir protokolle belediyenin bu problemli hazine arazilerini zaten fiilen vatandaşlar adına kullanılan hazine arazilerinin satışı, kıymet takdirinden sonra belediye tarafından yapılacak. Hak sahipleri buradan aldıktan sonra kanun gereği de hem hazinenin belli ölçüde geliri olacak, hem de bir miktar da belediyemize gelir kalacak. Toplam satışa konu alan arazi 478 bin metrekare civarında. Önemli olan burada vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu. Böyle problemli olan bir mülkte oturmaktansa hukuki olarak problemleri çözülmüş bir mülkte vatandaşlarımızın oturması sağlanacak. Bu hususta biz Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Milli Emlak Genel Müdürümüze ve bu konuda yoğun mesai harcayan özellikle Hasköy Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Gündüzöz'ün konuşmasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Hasköy Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU