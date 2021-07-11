"Hasköy Sahne" yaz akşamlarında vatandaşlara moral olacak
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"Hasköy Sahne" yaz akşamlarında vatandaşlara moral olacak

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Furkan Doğan - Haberler | Kültür Sanat

"Hasköy Sahne" yaz akşamlarında vatandaşlara moral olacak Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: "Ben inanıyorum ki artık bundan sonra neşeli günlerimiz olacak" Beyoğlu'nda "Hasköy Sahne" yaz akşamları programı düzenlendi.

"Hasköy Sahne" yaz akşamlarında vatandaşlara moral olacak

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: "Ben inanıyorum ki artık bundan sonra neşeli günlerimiz olacak"

İSTANBUL - Beyoğlu'nda "Hasköy Sahne" yaz akşamları programı düzenlendi. konserde, Türk Halk Müziği ile Karadeniz Müziği'nin güçlü sesleri Zeynep Başkan ve İbrahim Can seslendireceği birbirinden güzel türküleriyle sanatseverlere eşsiz bir müzik ziyafeti sundu. "Horon Akademisi" dans grubu ise, horon gösterisinde katılımcılara coşkulu dakikalar yaşattı.

Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte Beyoğlu'nda "Hasköy Sahne" programı düzenlendi. Beyoğlu Belediyesi tarafından normalleşme süreci koşulları kapsamında hazırlanan etkinlik takviminde; konserden açık hava sinemasına, yetişkin tiyatrosundan çocuk şenliklerine kadar özlenen tüm etkinlikler ile vatandaşlara keyifli akşamlar yaşatmayı hedefliyor. Dün akşam düzenlenen konserde, Türk Halk Müziği ile Karadeniz Müziği'nin güçlü sesleri Zeynep Başkan ve İbrahim Can seslendireceği birbirinden güzel türküleriyle sanatseverlere eşsiz bir müzik ziyafeti sundu. Gecede "Horon Akademisi" dans grubu; geleneksel atmosferi ile Karadeniz'in yöresel dansı olan horon gösterisinde katılımcılara coşkulu dakikalar yaşattı.

Programda konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Yavaş yavaş normalleşiyoruz, ama tedbirleri elden bırakmayalım. Maskeye mesafeye şöyle dikkat edelim. İnşallah güzel bir yaz önümüzde, inşallah güzel bir kurban bayramı idrak edeceğiz. Geçtiğimiz bayramlar hep hüzünlüydü belki bu bayramda da kucaklaşamayacağız. İnanıyorum ki bundan sonra ki bayramlarda hasret duyduğumuz kucaklaşmalarımızla gerçekleşecek. Ben inanıyorum ki artık bundan sonra neşeli günlerimiz olacak, huzurlu günlerimiz olacak ve her şeyden önce sağlıklı günlerimiz olacak. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek için hep umutlu olacağız. Çocuklarımız daha huzurlu Beyoğlu'nda yaşayacaklar. Daha mutlu bir Beyoğlu'nda yaşayacaklar. Biz de bunun için seferber olacağız. Şimdi tedbirleri elden bırakmadan birlikte muhabbeti kucaklayacağız. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şimdiden kurban bayramınız mübarek olsun diyorum. Sağ olun, var olun" şeklinde konuştu.

'Hasköy Sahne' yaz akşamlarında vatandaşlara moral olacak
'Hasköy Sahne' yaz akşamlarında vatandaşlara moral olacak
'Hasköy Sahne' yaz akşamlarında vatandaşlara moral olacak
'Hasköy Sahne' yaz akşamlarında vatandaşlara moral olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Furkan Doğan

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