Haşim Kılıç'ın acı günü
- Haşim Kılıç'ın acı günüYOZGAT - Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın 94 yaşında vefat eden annesi Hanım Kılıç'ın cenazesi Yozgat'ta toprağa verildi.
- Haşim Kılıç'ın acı günü
YOZGAT - Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın 94 yaşında vefat eden annesi Hanım Kılıç'ın cenazesi Yozgat'ta toprağa verildi.
Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın Ankara'da vefat eden annesi Hanım Kılıç için Yozgat'ın Yerköy İlçesinde cenaze töreni düzenlendi. Molla Hüsrev Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazın ardından Hanım Kılıç'ın naaşı şehitlik mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski bakanlardan Sadullah Ergin, Ali Babacan, Beşir Atalay, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Kılıç'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: İHA
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