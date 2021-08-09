Haşereyle mücadelede ZİHA dönemi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Haşereyle mücadelede ZİHA dönemi

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tokmak - Haberler | Yerel

Haşereyle mücadelede ZİHA dönemi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, insan gücünün erişemediği; sazlık alan, sulama kanalları ve geniş su birikintilerinin bulunduğu alanlarda, Zirai Drone ile havadan ilaçlama gerçekleştirerek haşereyle mücadele faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Haşereyle mücadelede ZİHA dönemi

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, insan gücünün erişemediği; sazlık alan, sulama kanalları ve geniş su birikintilerinin bulunduğu alanlarda, Zirai Drone ile havadan ilaçlama gerçekleştirerek haşereyle mücadele faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Vektörel hastalıkların önlenmesi amacıyla; vektörlerin kaynağında kontrol altına alınması ve etkin mücadele yöntemlerinin uygulanması büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, ilçe belediyeleriyle koordineli olarak haşereyle mücadele faaliyetlerini sürdürüyor. Sivrisinekle mücadele kapsamında larva kaynakları tespit edilerek düzenli aralıklarla Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan insektisitler kullanılarak ilaçlamalar yapılıyor.

Vatandaşlar rahat bir yaz geçirecek

Yaz aylarında vatandaşların en çok şikayette bulunduğu bölgeler; ilaçlama araçlarıyla ulaşımın mümkün olmadığı sazlık alan, sulama kanalları ve geniş su birikintilerinin bulunduğu alanların çevresi olması dolayısıyla bu bölgelerde, Büyükşehir Belediyesi tarafından Zirai Drone ile larva mücadele çalışmaları gerçekleştiriliyor. Sazlık alanlarda larvayla mücadelede dronelara yüklü, suda çözülen ilaçlar bırakılıyor. Belirli noktalara bırakılan ilaçlar suda çözüldüğünde geniş bir alanda larvaları yok ediyor. Bu sayede araçların ve personelin ulaşamadığı bölgelerde; havadan larvasitlerle yapılan mücadele ile sivrisinek larvaları kaynağında yok ediliyor ve vatandaşların yaz aylarını rahat bir şekilde geçirmeleri sağlanıyor. İlaçlama çalışmaları yaz ayları boyunca devam edecek.

Haşereyle mücadelede ZİHA dönemi
Haşereyle mücadelede ZİHA dönemi
Haşereyle mücadelede ZİHA dönemi
Haşereyle mücadelede ZİHA dönemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tokmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli
Magazin Onur Akay Deniz Akkaya Şeyma Subaşı Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Muslera Mete Gazoz Metin Oktay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Haşereyle mücadelede ZİHA dönemi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 14:41:05. #1.15#

title