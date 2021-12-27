Haşemalı kardeşleri havuzdan çıkaran yöneticiye 10 ay hapis

MERSİN'de 9 ile 13 yaşındaki iki kız kardeşi haşema ile girdikleri sitenin havuzundan 'Yasak' olduğu gerekçesiyle çıkartan ve 'Hijyen' savunmasında bulunan yöneticiye 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 10 ay hapis cezası verildi.

Erdemli'de ikamet eden Hülya B., iki sene önce kızları Berra B. (13) ile Azra B.'yi (9), oturdukları sitenin ortak havuzuna yolladı. İki kardeş yüzerken iddiaya göre sitenin yönetim kurulu başkanı Belgüzar Ö., kızları yönetim kurulu kararıyla haşemayla girmenin yasak olduğu gerekçesiyle havuzdan çıkardı. Bunun üzerine anne Hülya B., avukatı Yusuf Türe aracılığıyla Belgüzar Ö. ile site yöneticileri Ceyhun Ç., Hüseyin S. ve Tayfur S.'den şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı da 4 şüpheli hakkında 'Nefret ve ayrımcılık' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Erdemli Adliyesi 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 10'uncu duruşmasında savcılık makamı mütalaa verdi. Mütalaada sanıkların 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Doğaner - Son Dakika Haberleri

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