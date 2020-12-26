- Haşdi Şabi, Süleymani için Bağdat'ta gösteri düzenledi
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- Haşdi Şabi, Süleymani için Bağdat'ta gösteri düzenledi

26.12.2020 22:29 | Son Güncelleme: 26.12.2020 23:01

- Haşdi Şabi, Süleymani için Bağdat'ta gösteri düzenledi İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ölüm yıldönümü yaklaşırken örgüt başkent Bağdat'ta gösteri düzenledi.

- Haşdi Şabi, Süleymani için Bağdat'ta gösteri düzenledi

ERBİL - İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ölüm yıldönümü yaklaşırken örgüt başkent Bağdat'ta gösteri düzenledi.

Geçtiğimiz Ocak ayında Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD tarafından düzenlenen hava saldırısı ile öldürülen İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ölüm yıldönümü yaklaşırken, Haşdi Şabi başkentteki ünlü Tahrir Meydanı'nda gösteri düzenledi. Gösteriye Haşdi Şabi destekçileri katılırken, Tahrir Meydanı'na giden bütün yollar kapatıldı. Gösteride ABD hava saldırısında ölenler için sembolik cenaze merasimi düzenlendi.

- Haşdi Şabi, Süleymani için Bağdat'ta gösteri düzenledi
- Haşdi Şabi, Süleymani için Bağdat'ta gösteri düzenledi
- Haşdi Şabi, Süleymani için Bağdat'ta gösteri düzenledi
- Haşdi Şabi, Süleymani için Bağdat'ta gösteri düzenledi
- Haşdi Şabi, Süleymani için Bağdat'ta gösteri düzenledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULKADİR HACIOĞLU

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