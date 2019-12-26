Hasar gören okulların yıkımı için bakanlıktan haber bekleniyor

26.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:30

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde zarar gören 29 okul yenilenmeyi bekliyor. Veliler hasar gören okulların yıkılması ve yeniden yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın harekete geçmesini istiyor. Akıbetini bekleyen okulların son hali havadan görüntülenirken eğitime kapalı olan bir okulun bahçesinde çocukların top oynaması ise dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul'da 26 Eylül'de Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde farklı ilçelerde bulunan 29 okul zarar görmüştü. Depremin hemen ardından yapılan ilk incelemelerden sonra 29 okulda eğitime bir gün ara verilmiş öğrenciler başka okullara kaydırılmış ve hasar gören okullarda eğitim ve öğretime son verilmişti.

26 Eylül'den bu yana başka okullarda eğitim gören öğrenciler ve velileri yeniden eski okullarına dönebilmek için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan müjdeli bir haber bekliyor. Okullarının biran önce yıkılıp yeniden sağlam bir şekilde yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın harekete geçmesini isteyen öğrenciler ve veliler 3 ay geçmesine rağmen okullarla ilgili harekete geçilmemesini eleştirdi.

SON DURUMLARI İSE DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Bakanlık tarafından biran önce yıkılıp yeniden yapılması beklenen okullar arasında bulunan Sultangazi İstiklal İlkokulu ve Ortaokulu, Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi, Gönül Pınarı Özel Eğitim Uygulama Okulu, 100. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu, Bahçelievler'de bulunan Yenibosna Ortaokulu, Küçükçekmece Söğütlüçeşme Ortaokulu ve İlköğretim Okulu, Nergiz Anaokulu'nun son durumları ise havadan görüntülendi. Öte yandan Söğütlüçeşme Ortaokulu ve İlköğretim Okulu eğitime kapalı olmasına rağmen okulun bahçesinde çocukların top oynaması dikkatlerden kaçmadı. Diğer taraftan çocuklarını yaklaşık 90 gündür başka okullara götüren veliler ise müjdeli bir haber bekliyor.

"OKULUN KENDİSİ KAPALI AMA SPOR SALONU AÇIK"

Çocuğu Nergiz Anaokulu'nda öğrenim gören Nimet Esenyurt, okulları ile ilgili herhangi bir bilgi alamadıklarını belirterek, "Bizde bilgi bekliyoruz. Ne olacağını bilmiyorum. Bir yıkılacak bir yıkılmayacak söylentileri var. Durumdan rahatsız oluyoruz" dedi. Bir başka veli ise, "Sürecin hızlanmasını istiyoruz. Bunlar sınavlarımıza da yansıyor. Benim kızım öğlenci olarak gidiyor. Okulun kendisi kapalı ama spor salonu açık. Okulun bahçesinin tamamen kapalı olması gerekiyor" açıklamasında bulundu. Minik öğrenciler ise okullarının yeniden açılmasını isteyerek, sürecin hızlandırılmasını talep etti.

"3 TANE ÇOCUĞUM VAR 3'Ü DE FARKLI ZAMANDA OKULA GİRİP ÇIKIYOR"

26 Eylül'den bu yana çocuklarının Şehit Teğmen Ali Yılmaz İlkokuluna devam ettiğini belirten Ekrem Çevik, "Bugüne kadar bize bir bilgilendirme olmadı. Bizim en büyük eksikliğimiz bu bilgilendirmenin olmamasıdır. Bir açıklama da yapılmadı. Bizim çocuklarımız ne zaman okuluna dönecek? Bizim çocuklarımız birçok eğitimi aksadı. LYS girecek çocuğumun psikolojisi bozuldu. Bize en azından bir bilgi verilmesi gerekir. 3 tane çocuğum var 3'ü de farklı zamanda okula girip çıkıyor. Bu hafta çocuklarım için izin aldım. En azından bize bir bilgi verilsin. Okulumuza dönmek istiyoruz" dedi.

"BİR AN ÖNCE OKULUMUZA DÖNMEK İSTİYORUZ"

Aynı okulda öğrencisi olan bir başka veli ise, "Depremden beri buradayız. Biz çok mağdur olduk. Biz bir şey demiyoruz; ama ne olacağını bilmek istiyoruz. Bir an önce okulumuza dönmek istiyoruz. Bu okuldaki bütün çocuklar bizim sayılır. Biz bunlara saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan boşaltılan 29 okuldan 19 tanesinin 1999 depreminden sonra inşa edildiği ortaya çıkarken bazı okulların güçlendirme çalışması geçirmesine rağmen 5.8 büyüklüğündeki depremde yapısal hasar gördüğü belirlenmişti. Deprem nedeniyle Bahçelievler Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Bahçelievler Yenibosna Ortaokulu, Büyükçekmece Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu, Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi, Gaziosmanpaşa Küçükköy İHL (A Blok), Gaziosmanpaşa 100. Yıl İlk/Ortaokulu, Pendik Seyit Burhan Toprak İlkokulu, Sancaktepe Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi ağır hasarlı olarak tespit edilirken, az hasarlı olarak tespit edilen okular ise "Arnavutköy Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu, Avcılar Abdulkadir Uztürk Ortaokulu, Beykoz Fatinhoca İlkokulu, Büyükçekmece Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu, Eyüpsultan Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu, Gaziosmanpaşa Karlıtepe Ortaokulu, Güngören Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu, Küçükçekmece Söğütlüçeşme Ortaokulu, Küçükçekmece Tahsin Banguoğlu İlkokulu, Küçükçekmece Nergiz Anaokulu, Maltepe Halit Armay Anadolu Lisesi, Pendik Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Pendik Ergenekon İlk/Ortaokulu, Sancaktepe Osmangazi İlkokulu, Silivri Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu, Sultangazı İstiklal Ortaokulu, Üsküdar Burhan Felek Anadolu Lisesi" olarak belirlenmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA