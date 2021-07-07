Hasanpaşa Gazhanesi'nin restorasyonu tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hasanpaşa Gazhanesi'nin restorasyonu tamamlandı

Hasanpaşa Gazhanesi'nin restorasyonu tamamlandı
Bültenler - Haberler | Kültür Sanat

Yeni bir konseptle kentin kültür-sanat yaşamına kazandırılan tesisin açılışını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak.

Tarihi alanda; iklim ve karikatür müzesi, bilim merkezi, sergi alanları, tiyatrolar, kütüphaneler ve sosyal alanlar yer alıyor.

Osmanlı endüstriyel mirasının önemli örneklerinden biri olan Hasanpaşa Gazhanesi, 1891 yılında Anadolu Yakası'nın havagazı ihtiyacını karşılamak amacıyla açıldı. 1993 yılında İstanbul'da doğalgazın kullanılmaya başlamasıyla üretime son vererek atıl halde bırakıldı. Gazhane'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları, yeni dönemde tamamlandı.

Aslına uygun olarak restore edilen tarihi yapılar, 9 Temmuz 2021 Cuma günü saat 19:00'da Müze Gazhane ismiyle ve yeni bir konsept ile İstanbulluların hizmetine sunuluyor. Tarihi alan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kültür-sanat ve medya dünyasının tanınmış isimlerinin katılımıyla hizmete açılacak. Davetlilere alanın gezdirileceği açılış töreninde, İstanbul Kent Orkestrası da bir konser verecek. Program, tarihi makinelerin çalışması, ışık ve lazer gösterisiyle son bulacak.

Toplam 31 bin 500 metrekarelik bir alanı kapsayan 130 yıllık endüstri mirasında; iklim ve karikatür müzesi, bilim merkezi, sergi alanları, tiyatrolar, kütüphaneler, oyun ve etkinlik alanı ile diğer sosyal alanlar yer alıyor.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Zeki Müren Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı İbrahim Selim
Spor Salih Uçan Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hasanpaşa Gazhanesi'nin restorasyonu tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 14:01:42. #1.14#

title