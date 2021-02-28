Hasan Söylemez kimdir? Bislikletiyle gezerek belgesel çeken Hasan Söylemez kaç yaşında, nereli? Hasan Söylemez hayatı ve biyografisi!

Twitter'da birbirinden farklı paylaşımlar yaparak binlerce takipçiye ulaşan Hasan Söylemez, sık sık gittiği ülkelerden en güzel kareleri paylaşarak farklı ülkelerden en güzel kareleri paylaştı. Peki, Hasan Söylemez kimdir?

HASAN SÖYLEMEZ KİMDİR?

22 Ağustos 1983 tarihinde dünyaya gelen Hasan Söylemez, Muşludur. Tenere adlı bir belgeselin altına imza atan Hasan Söylemez'inHayata Yolculuk: Bir Bisiklet, Sifir Lira, Sekiz Ay, On Bin Kilometre adlı kitapları vardır.