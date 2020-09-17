Hasan Şimşek, Hamburg'da Dünyaca ünlü isimler için menajerlik ofisi açtı Hasan Şimşek, uzun yıllar Türkiye'de menajerlik yaptıktan sonra, Ekim ayında Hamburg'da kendine menajerlik ofisi açıyor.

Son dönemde sık sık& ; yurtdışında yabancı artistlerle çalışmalara imza atan Hasan Şimşek, Pandemi sonrası çalışmalara başlayarak bu duruma bir event ofisi açarak çözüm buldu. Kendi işlerini artık daha rahat yürütmeye hazırlanan genç menajer, yakın dostlarının menajerlik işlerini de kendisi yürütecek. Hamburg sonrası Paris ve Londra ofisleri içinde çalışmalara başlayan Hasan Şimşek, aynı zamanda Türk sanatçıları da yurtdışında büyük organizasyonlarda yer almasını sağlamak istiyor.





Kaynak: Snob Magazin