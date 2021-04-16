Hasan Polatkan'ın eşi, Alanya'da hayatını kaybetti
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Hasan Polatkan'ın eşi, Alanya'da hayatını kaybetti

Hasan Polatkan'ın eşi, Alanya'da hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU - Haberler | Güncel

DEMOKRAT Parti hükümetlerinde 1950-1960 yılları arası bakan olarak görev yapan, 27 Mayıs darbesi ile tutuklanıp idam edilen Hasan Polatkan'ın eşi Mutahhare Polatkan (101), Antalya'nın Alanya ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DEMOKRAT Parti hükümetlerinde 1950-1960 yılları arası bakan olarak görev yapan, 27 Mayıs darbesi ile tutuklanıp idam edilen Hasan Polatkan'ın eşi Mutahhare Polatkan (101), Antalya'nın Alanya ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eşi Hasan Polatkan'ın idam edilmesinin ardından Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'ne yerleşen ve burada yaşamını sürdüren Mutahhare Polatkan, bir süredir özel bir hastanede çoklu organ yetmezliğinden tedavi görüyordu. Polatkan, bu sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti.Mutahhare Polatkan'nın cenazesi, yarın İstanbul'da saat 11.00'de Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Hasan Polatkan'ın eşi, Alanya'da hayatını kaybetti
Hasan Polatkan'ın eşi, Alanya'da hayatını kaybetti
Hasan Polatkan'ın eşi, Alanya'da hayatını kaybetti
Hasan Polatkan'ın eşi, Alanya'da hayatını kaybetti
Hasan Polatkan'ın eşi, Alanya'da hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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