Hasan Karal kimdir? Hasan Karal görevi nedir? Hasan Karal kaç yaşında, nereli?
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Hasan Karal kimdir? Hasan Karal görevi nedir? Hasan Karal kaç yaşında, nereli?

11.01.2021 16:36 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:40
Hasan Karal kimdir? Hasan Karal görevi nedir? Hasan Karal kaç yaşında, nereli?

DEVA Partisi ile gündeme gelen isimlerden biri olan Hasan Karal hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Hasan Karal kimdir? Hasan Karal görevi nedir? Hasan Karal kaç yaşında, nereli?

DEVA Partisi'nde belirlenen A Takımı sonrası, bazı isimler gündeme geldi. Bu isimlerden biri de Hasan Karal oldu. Peki, Hasan Karal kimdir?

HASAN KARAL KİMDİR?

1973 yılında Rize'de doğdu.

Rize İmam Hatip Lisesi'ni ve Rize Lisesi'ni bitirdi. Kahire Azhar University Din Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu.

Uluslararası Beyrut Arap Üniversitesi'nde Hukuk eğitimi aldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yüksek Lisans yaptı.

Rize'de birçok sivil toplum kuruluşunun kuruculuk ve başkanlık görevlerini yürüttü.

Kanal 2000 Radyo Televizyonu, Radyo Selâm ve İnsanlığa Selâm Dergisi'nin yönetim kurulu başkanlıklarını yaptı.

Çay sektöründe de yöneticilik yapan Karal, Diyanet ve Milli Eğitim camiasında da görevlerde bulundu.

Birçok uluslararası toplantı ve organizasyonda yeminli tercümanlık yaptı.

AK Parti Rize Kurucu İl Başkanı olup, (2001-2007) (2009-2011) yılları arasında aralıksız İl Başkanlığı yaptı.

24, 25, 26. Dönemlerde TBMM'de Rize Milletvekili olarak görev yaptı.

İleri derecede Arapça bilen Karal, evli ve iki çocuk babasıdır.

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