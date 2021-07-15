Hasan Kalyoncu'da 15 Temmuz coşkusu
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Hasan Kalyoncu'da 15 Temmuz coşkusu

Hasan Kalyoncu'da 15 Temmuz coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 15 Temmuz şehitleri düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 15 Temmuz şehitleri düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Anma töreni, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitlerimiz için yapılan duanın ardından Anadolu Ajansı'nın 15 Temmuz fotoğraflarından oluşan sergi ziyarete açıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül fotoğraf sergisini ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli'den bilgiler aldı.

"Unutmadık ve unutturmayacağız"

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, 15 Temmuz gecesi şehit düşen üniversite öğrencilerinin hayat hikayelerinden kesitler sunduğu konuşmasında, "Milletimizin 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu irade sayesinde bir destan yazıldı. 15 Temmuz gecesi gençlerimiz de sahaya indiler ve göğüslerini siper ettiler. Bu mücadeleyi hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. İşte bunun için bugün buradayız. 15 Temmuz hain darbe girişimi, Türkiye Cumhuriyeti'ni bölme, parçalama ve işgal etme operasyonuydu. O gece, tek yumruk olduk ve darbe girişimini önledik, birbirimize kenetlendik. Bir daha bu tür darbe girişimlerinin olmaması için hepimize önemli görevler düşüyor. Her zamankinden çok daha dikkatli olmak ve herkesten çok çalışmak zorundayız" dedi.

15 Temmuz Demokrasi müzesini ziyaret ettiler

Serginin ardından HKÜ'lü öğrenciler tankların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatmasından başlayarak darbenin bastırıldığına dair 16 Temmuz'da TBMM'de yapılan resmi açıklamaya kadarki sürecin anlatıldığı "15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni gezdi. - GAZİANTEP

Hasan Kalyoncu'da 15 Temmuz coşkusu
Hasan Kalyoncu'da 15 Temmuz coşkusu
Hasan Kalyoncu'da 15 Temmuz coşkusu
Hasan Kalyoncu'da 15 Temmuz coşkusu
Hasan Kalyoncu'da 15 Temmuz coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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