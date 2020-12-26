Hasan Kaçan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Hasan Kaçan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

26.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:44
Hasan Kaçan, AA'nın

Karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı Hasan Kaçan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı Hasan Kaçan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

"Ekmek Teknesi", "A.R.O.G", "Sürgün İnek" ve "Heredot Cevdet Saati" gibi yapımlarda rol alan Kaçan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafını seçen Kaçan, yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi 'Fındık'", sporda ise Sefa Karacan'ın "Buz Pateni zarafeti" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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