Hasan Cemal sağlık durumu ne?

Hasan Cemal sağlık durumu ne?
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Yunanistan'ın Leros Adası'nda fenalaşan usta gazeteci Hasan Cemal, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından deniz ambulansıyla Bodrum'a sevk edildi. Gazeteci Bodrum'daki özel bir hastanede tedavi altına alınırken, marinade görevli özel güvenlik görevlileri gazetecilerin bulunduğu bota çarparak görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Peki, Hasan Cemal sağlık durumu ne?

Yunanistan'ın Leros Adası'nda fenalaşan ünlü gazeteci Hasan Cemal, yapılan müdahalenin ardından deniz ambulansıyla Bodrum'a getirildi. Bodrum'daki hastanede tedavi altına alınan Cemal'in durumu stabil. Olay sırasında gazetecilere yönelik güvenlik engellemeleri gerginliğe neden oldu. Hasan Cemal sağlık durumu ne?

HASAN CEMAL SAĞLIK DURUMU NE?

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Tatil için Leros Adası'nda bulunan gazeteci Hasan Cemal'in rahatsızlanması üzerine adadaki hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Cemal'in Türkiye'ye nakline karar verildi. Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne ait deniz ambulansıyla adadan alınan Cemal, gece saatlerinde Milta Marina'ya getirildi. Bilincinin açık olduğu bildirilen Cemal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla özel bir hastaneye götürüldü.

Gazetecilere müdahale gerginliği

Öte yandan, Hasan Cemal Bodrum'a getirildiği sırada haber takibi yapan basın mensuplarına Milta Marina'nın özel güvenlik görevlileri tarafından müdahale edildi. Güvenlik görevlileri, denizden görüntü almaya çalışan gazetecilerin bota yaklaşmasını engelledi. Görüntü alınmasını istemeyen güvenlik, gazetecilerin bulunduğu bota çarptı. Görevliler ayrıca sözlü ve fiziki müdahalede bulunarak çekim yapılmasına izin vermezken, olay basın mensuplarının tepkisine yol açtı

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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