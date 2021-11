Hasan Can Kaya'nın Bandırma hakkında söylediklerine Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş

BANDIRMA, BALIKESİR (Haberler.com) - YouTube yayınlanan Konuşanlar programı geniş bir izleyici kitlesine ulaşınca Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya, esprileriyle gündem olmaya devam ediyor. Kaya, programında Bandırma'da okuyan bir öğrenci ile sohbet edince Belediye'den jet yanıt geldi.

BELEDİYE'DEN JET YANIT

Bandırma'da üniversite okuyan seyirci, "Bandırma'nın üniversitesi güzel. Sessiz sakin bir ortam var" dedi. Bandırma'da üniversite olmasına şaşıran Kaya ise "72 yaşında mısın niye sakin sessiz bir yer arıyorsun?" şeklinde konuştu.

Hasan Can Kaya'nın bu sözlerine Bandırma Belediyesi'nden cevap gecikmedi. Diyaloğun videosunu Twitter hesabından paylaşarak Kaya'nın sürekli "Bebiş" demesine gönderme yapan Belediye, "Bandırma Türkiye'nin en genç üniversitesine sahipken, aynı zamanda büyük bir tarihe, kültüre, kısacası bir kente dair her şeye sahip... Her yaştan insana mutluluk ve huzur veren güzel Bandırmamızı yakından tanıtmak için seni de bekleriz bebiş" yazdı.

