Hasan Can Kaya'nın Acun Ilıcalı'nın villasını satın aldığı iddiası

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın satışa çıkardığı Ulus'taki 3 katlı villasını, kendi platformunda program yapan Hasan Can Kaya'nın aldığı haberleri gündeme geldi. Haberler.com'a özel açıklama yapan Hasan Can Kaya, evi aldığını doğrularken gerçek değerinde aldığını herhangi bir indirim olmadığını belirtti.

TV8 ve Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aralık ayında Ulus'taki tripleks villasını satışa çıkardı. Ilıcalı'nın lüks villasını YouTube'da yayınlanan Konuşanlar programıyla yıldızı parlayan ve sonrasında Ilıcalı'nın platformu Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya'nın aldığı iddia edildi.

HASAN CAN KAYA İDDİALARI DOĞRULADI

Konuyla ilgili Haberler.com'a özel açıklama yapan Hasan Can Kaya, evi aldığını doğruladı. Ayrıca Kaya, lüks villayı gerçek değerinde aldığını herhangi bir indirim olmadığını belirtti.