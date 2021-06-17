Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya kaç yaşında, aslen nerelidir?

Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Konuşanlar Talk Show projesiyle isminden söz ettiren ve sosyal medyada ismini sıkça duyduğumuz Hasan Can Kaya, son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Vatandaşlar tarafından sorgulanan Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya kaç yaşında, aslen nerelidir?

Youtube'da yaptığı proje "Konuşanlar" ile Youtube ve Instagram'da ismini duyuran ve programına Exxen'de devam eden Hasan Can Kaya, son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Formatını kendisinin oluşturduğu "Konuşanlar" projesinin başarılı olmasının ardından Instagram'da 1.4 milyon takipçiye ulaşan Hasan Can Kaya ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

16 Aralık 1989'da İstanbul'un Güngören ilçesinde doğdu. 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk dizisinde senaristlik yaparken, senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Leman Kültür Beşiktaş'ta düzenli olarak Stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020'de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı.

Projeleri

  • Konuşanlar Talk Show
  • Hasan Can Kaya - Stand Up Party
  • Bir Yeraltı Sit-com'u
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Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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