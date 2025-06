Sağlık Bakanı Memişoğlu Kemal Memişoğlu, Muğla'da denizde geçirdiği kaza sonucu yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Hasan Basri Yalçın kimdir? Hasan Basri Yalçın kaç yaşında, nereli, hangi partili?

HASAN BASRİ YALÇIN SAĞLIK DURUMU NE?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın'ın kaza geçirdiğini duyurdu. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yalçın'ın ivedilikle tedavi altına alındığını belirtti.

Bakan Memişoğlu, paylaşımında Yalçın'ın genel durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin ettiğini belirtti.

Memişoğlu, Yalçın'a acil şifalar dileyerek şunları kaydetti:

"AK Parti'mizin Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Sayın Hasan Basri Yalçın, bugün geçirdiği kazanın ardından ivedilikle tedavi altına alınmıştır. Çok şükür, şu anda genel durumu iyi. Takip ve tedavisi devam etmektedir. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabb'imden acil şifalar diliyorum.

HASAN BASRİ YALÇIN KİMDİR?

Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, 1980 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir.

İlkokul, ortaokul ve liseyi Eskişehir'de tamamlamıştır. 2004 yılında Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur.

Yüksek Lisansını Koç Üniversitesi'nde "Tek Kutuplu Sistemde İttifakların Kökenleri" başlıklı teziyle 2006 yılında tamamlamıştır. Doktorasını University of Cincinnati'de Siyaset Bilimi alanında "International Politics as a Struggle for Autonomy" (Bir Otonomi Mücadelesi Olarak Uluslararası Siyaset) başlıklı teziyle 2011 yılında yapmıştır.

2011-2012 yıllarında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü kurucu başkanlığını yapmıştır. 2012-2021 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2021 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Profesör olarak görev yapmaktadır.

Uluslararası İlişkiler Teorisi, Güvenlik, Strateji, NATO, terörle mücadele stratejileri, askeri teknoloji, Türk Dış Politikası ve sosyal bilimler felsefesi gibi konularda araştırma ve yayınlar yapmaktadır.

Çeşitli düşünce kuruluşlarında araştırmacı ve direktör görevlerinde bulunmuştur. T.C. İletişim Başkanlığı'nda beş yıl boyunca danışmanlık görevi yürütmüştür. 2022 yılından bu yana da Türkiye Araştırmaları Vakfı Başkanlığı'nı yürütmektedir.

AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde İnsan Hakları Başkanlığı görevine getirilmiştir. 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşen AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde aynı göreve tekrar seçildi.

Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın ileri seviyede İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.