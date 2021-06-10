Hasan Baltacı kimdir? Hasan Baltacı kaç yaşında, nereli?
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Hasan Baltacı kimdir? Hasan Baltacı kaç yaşında, nereli?

Hasan Baltacı kimdir? Hasan Baltacı kaç yaşında, nereli?
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Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu Milletvekili Adayı Hasan Baltacı kimdir? Hasan Baltacı kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu Milletvekili Adayı Hasan Baltacı kimdir? Hasan Baltacı kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

HASAN BALTACI KİMDİR?

1978 yılında Sinop'un Boyabat ilçesinde doğdu. Afyon Kocatepe Üniveritesi Mühendislik Fakültesi'nden harita mühendisi olarak mezun oldu. Serbest harita mühendisi olarak çalışıyor. 27. dönem CHP Kastamonu milletvekili adayıdır. Genel Seçimlerinde CHP Kastamonu Milletvekili Adayı olarak partiyi temsil etti.

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Hasan Baltacı kimdir? Hasan Baltacı kaç yaşında, nereli? - Haberler
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