Hasan Ali Toptaş kimdir, nereli? Hasan Ali Toptaş açıklaması nedir?

Gölgesizler romanıyla adı duyulan Hasan Ali Toptaş kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Türk Edebiyatına kazandırdığı romanlar nelerdir? Kaç ödül almıştır? Ne iş yapmaktadır? İşte detaylar haberimizde...

HASAN ALİ TOPTAŞ KİMDİR?

Hasan Ali Toptaş 15 Ekim 1958 Baklan'da doğan Türk yazardır. Öykü, roman ve şiirsel metinleriyle tanınır.

1987'de ilk öykü kitabı Bir Gülüşün Kimliği, 1990'da ikinci öykü kitabı Yoklar Fısıltısı yayımlandı. 1990'lı yıllarda yayımlanan kitaplarıyla pek çok ödül aldı. Veznedarlık, icra memurluğu ve hazine avukatlığında memurluk yaptı. Toptaş, dili kullanmadaki ustalığıyla tanınmakta, postmodern edebiyatın önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Yazarın Gölgesizler romanını yönetmen Ümit Ünal sinemaya uyarlamıştır. Filmde Hasan Ali Toptaş da rol almıştır. Kuşlar Yasına Gider romanı Türkiye Yazarlar Birliği tarafından "yılın romanı" seçilmiştir.

HASAN ALİ TOPTAŞ ESERLERİ

ROMAN

Sonsuzluğa Nokta (1993)

Gölgesizler (1995)

Kayıp Hayaller Kitabı (1996)

Bin Hüzünlü Haz (1998)

Uykuların Doğusu (2005)

Heba (5 Nisan 2013)

Kuşlar Yasına Gider (2016)

Beni Kör Kuyularda (2019)

ÖYKÜ

Bir Gülüşün Kimliği (1987)

Yoklar Fısıltısı (1990)

Ölü Zaman Gezginleri (1993)

Geçmiş Şimdi Gelecek (2016)

ÇOCUK ROMANI

Ben Bir Gürgen Dalıyım (1997)

ŞİİRSEL METİN

Yalnızlıklar (1990)

DENEME

Harfler ve Notalar (2007)

Başlarken Yalnızsın Bitirdiğinde Daha da Yalnız (2014)

ÖDÜLLERİ

1992 Kültür Bakanlığı Roman Ödülü (Mansiyon) (Sonsuzluğa Nokta)

1992 Çankaya Belediyesi Öykü Ödülü (Ölü Zaman Gezginleri)

1994 Yunus Nadi Roman Ödülü (Gölgesizler)

1999 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü (Bin Hüzünlü Haz)

2006 Orhan Kemal Roman Ödülü (Uykuların Doğusu)

2013 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü (Heba)

2016 Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü (Kuşlar Yasına Gider)

HASAN ALİ TOPTAŞ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Gündeme gelen Hasan Ali Toptaş konuyla ilgili açıklamayı şu sözlerle yaptı: