Harvey Weinstein, ABD'de tecavüz ve cinsel saldırı davasında suçlu bulundu

24.02.2020 20:50 | Son Güncelleme: 24.02.2020 20:50

Bir zamanlar "Hollywood'daki en güçlü isim" olarak bilinen eski Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein, New York'ta yargılandığı tecavüz ve cinsel saldırı davasında suçlu bulundu.

"Basit cinsel saldırı ve tecavüz" ile "ağır taciz"den suçlu bulunan Weinstein, daha ağır ceza gerektiren "nitelikli cinsel saldırı ve tecavüz"den ise beraat etti.

Yedi erkek ve beş kadından oluşan jüri, beş günlük değerlendirmesinin ardından bugün kararını açıkladı.

67 yaşındaki Weinstein'in cezası ise henüz açıklanmadı.

Weinstein, karar açıklanmadan önce duruşma salonuna takım elbise giymiş bir halde ve yürüteç yardımıyla yürüyerek girdi.

Harvey Weinstein, eski asistanı Mimi Haley'e cinsel saldırıda bulunma ve eski oyuncu Jessica Mann'e tecavüz etme suçlamalarını kabul etmemişti.

Weinstein'in kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu açıklayan pek çok kadın, #MeToo (Sen de Anlat) hareketinin başlamasına önayak olmuştu.

Yargıç James Burke, jüriye bu davayı #MeToo hareketi konusunda bire referandum olarak görmemeleri konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ancak ABD'de, Weinstein'ın suçlu bulunmasının, güç sahibi erkeklerin bu gücü cinsel kontrol amaçlı kullanma konusunda kendilerini daha az güvende hissetmelerine ve daha fazla kadının şikayetlerini dile getirmelerine neden olacağı şeklinde yorumlar yapılıyor.

Eski film yapımcısı hakkında 2013'te iki kadına yönelik tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasıyla Los Angeles'ta açılan bir diğer dava ise sürüyor.