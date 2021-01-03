Harvard Üniversitesi profesöründen "dünya dışı yaşam" iddiası: Gezegenimizin yakınından geçtiler

Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü Başkanı Prof. Avi Loeb, dünya dışı yaşama ait bir cismin yakın zamanda gezegenimizin yakınından geçtiğini öne sürdü. Loeb yeni kitabında, 2017 yılında dünyaya yakın bir mesafeden geçen Oumuamua gök cisminin dünya dışı medeniyetlere ait olduğuna inandığını ve ciddi bulgulara sahip olduğunu yazdı.

Söz konusu cisim 2017 yılında gezegendeki en güçlü teleskop olan Hawaii'deki Panoramik Araştırma Teleskobu ve Hızlı Yanıt Sistemi (Pan-STARRS) tarafından tespit edilmiş ve Oumuamua olarak adlandırılmıştı. Oumuamua sözcüğü Hawaii dilinde 'gözcü, mesajcı, uzaktan gelen' gibi anlamlar içeriyor.

"OUMUAMUA DÜNYA DIŞI YAŞAMA AİT BİR CİSİM"

Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü başkanı Prof. Avi Loeb'e göre, güneş sisteminden geçerken tespit edilen bu cisim dünya dışı yaşama ait. Loeb, yakında yayımlanacak olan 'Dünya Dışı: Dünyanın Ötesinde Akıllı Yaşamın İlk İşaretleri' adlı kitabında bu nesne ilgili, nesnenin Vega yıldızı yönünden geldiğini ve 6 Eylül 2017'de güneş sisteminin yörünge düzlemi tarafından yakalandığını söyledi.

"DÜNYA DIŞI BİR MEDENİYET TARAFINDAN GÖNDERİLMİŞ BİR ARAÇ"

Loeb, 'Pegasus takımyıldızına ve ötesindeki karanlığa doğru hızla hareket etti, dünyanın yakınından geçti, dünya ile ilgili gözlem yapmış olabilir.' dedi. Sadece 180-200 metre uzunluğunda olduğu düşünülen Oumuamua'nın, güneş sistemimizde şimdiye kadar tespit edilen ilk yıldızlararası nesne olduğuna inanılıyor. Loeb'e göre, bu sıradan bir cisim değil, dünya dışı bir medeniyet tarafından gönderilmiş bir 'araç'. Loeb iddiasını güçlendirmek için Oumuamua'nın normal uzay nesneleri için eşi benzer görülmemiş puro benzeri şekline dikkat çekiyor.

Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü başkanı Prof. Avi Loeb

"GEÇİŞ YAPARKEN GÜNEŞİ İNCELEMİŞ OLABİLİR"

Loeb cismin, 'alışılmadık derecede parlak' ve yüzeyinin tipik güneş sistemi asteroitlerinden veya kuyrukluyıldızlarından en az on kat daha yansıtıcı olduğunu söyledi. Bilim insanı Loeb'i Oumuamua'nın yapay bir nesne olduğuna inandıran asıl mesele cismin güneş sisteminden geçişi sırasındaki 'Güneşe alışılmadık yakınlığı'. Loeb cismin güneşe çok yakın geçmesinin alışılmadık bir durum olduğunu, dünya dışı bir medeniyetin geçiş yaparken güneşi incelemiş olabileceğini söylüyor.

"KUYRUKLU YILDIZ OLDUĞUNU GÖZLEMLEYEMEDİK"

Profesör kitabında ayrıca, Oumuamua'nın Güneş'ten uzaklaştığında yavaşlamak yerine, 'biraz, ancak istatistiksel olarak önemli ölçüde' hızlandığını yazdı. Bu tür bir hızlanma, bir kuyruklu yıldız için mümkündür çünkü yıldızdan gelen ısı, bir roket motoru gibi davranan donmuş gazları yüzeylerinden salar. Ancak Oumuamua eğer bir kuyruklı yıldız olsaydı güneşten uzaklaşırken arkasında kendine özgü bir "kuyruk" oluşturması gerekirdi fakat bunu gözlemlemedik.' dedi. Loeb kitabında bu nesnenin, dünya dışı varlıklar tarafından gönderilen disk şeklinde bir sonda veya bir 'uzay çöpü' olabileceğini iddia etti.