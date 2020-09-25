Harun Tan, oğlu Pars'ın doğum gününde mezarını ziyaret etti

Ebru Şallı'nın 10 yaşındaki oğlu Pars, Nisan ayında mücadele ettiği lenfoma kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. Baba Harun Tan ise dün doğum günü olan oğlunun mezarı başına giderek dua etti.

Eski manken Ebru Şallı ve Harun Tan'ın 10 yaşındaki oğlu Pars, Nisan ayında mücadele ettiği lenfoma kanserinden dolayı vefat etti. Dün doğum günü olan Pars'ın babası Harun Tan mezarı başına gelerek dua etti. Ebru Şallı ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Annişin seni çok seviyor meleğim doğum günün kutlu olsun. Seni tarifsiz özlüyorum" dedi.

OĞLUNUN MEZARININ BAŞINDA BEKLEDİ

Harun Tan, oğlu Pars'ın doğum gününde mezarı başına gelerek dua etti. Bir süre mezarı başında duran Tan, daha sonra mezarlıktan ayrıldı. Acılı babanın oğlunun mezarı başında çekilen fotoğrafları ise görenleri derinden etkiledi.

EBRU ŞALLI'NIN PAYLAŞIMLARI YÜREK YAKTI

Ebru Şallı da sosyal medya hesabından oğlunun küçüklüğüne dair fotoğraflar paylaşarak, "Ponçiğim benim seni çok seviyorum. İyi ki benim oğlum oldun, iyi ki seni doğurdum. Bana yaşattığın her an için sana minnettarım. Her zaman şükrediyorum senin annen olduğum için. 9 yıl ben bir melekle yaşadım. Gerçek bir meleğin nefes aldığını gördüm ben. Annişin seni çok seviyor meleğim doğum günün kutlu olsun. Seni tarifsiz özlüyorum. Buluşacağız Ponçiğim benim, kavuşacağız. Hep güler yüzlü Parsım benim yine gülmeye devam ediyorsun biliyorum" yazdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe