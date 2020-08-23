Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı konusu | Harry Potter serisi isimleri, kaç filmden oluşuyor?
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Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı konusu | Harry Potter serisi isimleri, kaç filmden oluşuyor?

Harry Potter serisinin beşinci filmi olan Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri haberimizin detaylarında. J.K. Rowling'in eskimeyen eseri bu akşam televizyon ekranlarınızda yerini alacak. Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı kaç yılında çekildi, vizyon tarihi ne zaman?

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı konusu | Harry Potter serisi isimleri, kaç filmden oluşuyor?
23.08.2020 19:24 | Son Güncelleme: 23.08.2020 19:29

Yıllardır eskimeyen Harry Potter serisinin beşinci filmi olan Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı'nda yepyeni maceralar devam ediyor. Arkadaşlığın önemi, yardımlaşmanın değeri bu filmde daha da ön plana çıkıyor. Harry Potter, Hermione Granger ve Ron Weasley üçlüsü bu sefer hangi maceraların içerisinde kendini bulacak? Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filminin konusu, oyuncuları ve merak edilenler haberimizin detaylarında.

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı konusu | Harry Potter Zümrüdüanka Yoldaşlığı kaçıncı bölüm?

HARRY POTTER VE ZÜMRÜDÜANKA YOLDAŞLIĞI KONUSU

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı ile, beşinci öğretim yılı başlıyor. Hogwarts'a dönen Harry, büyücü camiasının büyük çoğunluğunun onun kötü Lord Voldemort'la karşılaştığını inkar ederek, Lord Voldemort'un döndüğü haberine kulak tıkamayı tercih ettiklerini görür. Hogwarts'ın saygın müdürü Albus Dumbledore'un kendisinin konumunu zayıflatarak yerine geçmek için Voldemort'un döndüğü yalanını söylediğini düşünen Sihir Bakanı Cornelius Fudge, Dumbledore ve Hogwarts öğrencilerinin hareketlerinden haberdar olabilmek için okula yeni bir Karanlık Sanatlara Karşı Savunma öğretmeni atar. Ama Profesör Dolores Umbridge'in Bakanlıktan onaylı savunma büyüsü dersi onları ve tüm büyücü camiasını kendilerini tehdit eden karanlık güçlere karşı ne yazık ki savunmasız bırakır; bu yüzden, arkadaşları Hermione ve Ron'un teşviki üzerine, Harry konuya el atar. Kendilerine "Dumbledore'un Ordusu" adını veren küçük grupla buluşan Harry, onlara Karanlık Güçlere karşı nasıl savunacaklarını öğreterek, bu genç ve cesur büyücüleri kendilerini bekleyen olağanüstü savaşa hazırlar.

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı konusu | Harry Potter Zümrüdüanka Yoldaşlığı kaçıncı bölüm?
Dumbledore'un Ordusu

HARRY POTTER VE ZÜMRÜDÜANKA YOLDAŞLIĞI OYUNCU KADROSU, PRODÜKSİYON

Yönetmen: David Yates

Senaryo: J.K. Rowling, Michael Goldenberg

Oyuncular: Robbie Coltrane, Helena Bonham Carter, Emma Watson, Rupert Grint, Daniel Radcliffe

Filmin Türü: Fantastik, Drama,

Orijinal Adı: Harry Potter and the Order of the Phoenix

Yapımcı Firma: Warner Bros. Pictures

Yapım Yılı: 2007

Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Resmi Sitesi: Harry Potter and the Order of the Phoenix

Dağıtıcı Firma: Warner Bros

Vizyon Tarihi: 10.08.2007

HARRY POTTER SERİSİ KAÇ FİLMDEN OLUŞUYOR? HARRY POTTER SERİSİ İSİMLERİ

Harry Potter ve Felsefe Taşı (1997)

Harry Potter ve Sırlar Odası (1998)

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (1999)

Harry Potter ve Ateş Kadehi (2000)

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (2003)

Harry Potter ve Melez Prens (2005)

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları (2007)

Film uyarlamasında, Ölüm Yadigarları iki filmden oluşmaktadır. Yani toplamda, 8 Harry Potter filmi vardır. Zümrüdüanka Yoldaşlığı, serinin beşinci filmidir.

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