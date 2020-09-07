Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 filmi konusu nedir? Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 oyuncuları ve Harry Potter ve Ölüm Yadigarları
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Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 filmi konusu nedir? Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 oyuncuları ve Harry Potter ve Ölüm Yadigarları

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 konusu, özeti ve Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz.

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 filmi konusu nedir? Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 oyuncuları ve Harry Potter ve Ölüm Yadigarları
07.09.2020 17:41 | Son Güncelleme: 07.09.2020 17:45

İzleyenleri ekrana bağlayan Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 konusu nedir, Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 oyuncuları kimler ve Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

HARRY POTTER VE ÖLÜM YADİGARLARI: BÖLÜM 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Destansı finalde, iyi ile kötünün mücadelesi, büyücüIük dünyasını büyük bir savaşın içine sokmuştur. Tehdit hiçbir zaman bu kadar büyük olmamıştır ve artık hiçbir yer güvenli değildir. Bu arada, Lord Voldemort ile son karşılaşmasına gittikçe yaklaşan Harry Potter'ın en büyük fedakârlığı yapması gerekecektir. Herşey sona erecektir.

HARRY POTTER VE ÖLÜM YADİGARLARI: BÖLÜM 2 Oyuncuları Ve Kadrosu

Yönetmen: David Yates

Oyuncular:Emma Watson, Daniel Radcliffe, Jamie Campbell Bower, Ralph Fiennes, Gary Oldman

Tür: Aksiyon, Macera, Drama

Yapım Yılı: 2011 (130 dk)

Vizyon Tarihi: 13 Temmuz 2011 Çarşamba

Senaryo: Steve Kloves, J.K. Rowling

Yapımcı Firma: Heyday Films, Legendary Pictures

Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD

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