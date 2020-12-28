Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi konusu nedir? Harry Potter ve Felsefe Taşı oyuncuları ve Harry Potter ve Felsefe Taşı özeti!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi konusu nedir? Harry Potter ve Felsefe Taşı oyuncuları ve Harry Potter ve Felsefe Taşı özeti!

28.12.2020 15:06 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:09
Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi konusu nedir? Harry Potter ve Felsefe Taşı oyuncuları ve Harry Potter ve Felsefe Taşı özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Harry Potter ve Felsefe Taşı konusu, özeti ve Harry Potter ve Felsefe Taşı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Harry Potter ve Felsefe Taşı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Harry Potter ve Felsefe Taşı filmini izleyecek olanların merak ettiği Harry Potter ve Felsefe Taşı konusu nedir, Harry Potter ve Felsefe Taşı oyuncuları kimler ve Harry Potter ve Felsefe Taşı özeti gibi konuları inceliyoruz.

HARRY POTTER VE FELSEFE TAŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Büyücü anne ve babasının gizemli bir şekilde ölümünden sonra Harry Potter, kendisine siğıntı gibi davranan akrabaları ile yaşamaya başlamıştır. Annesinin ve babasının trafik kazasında öldüğünü sanmakta ve hiç bir gerçeği bilmemektedir. 11. yaş gününde bir baykuş Harry'e yeşil renkte yazılmış bir mektup getirir. Evdekiler tarafından imha edilen mektup daha sonraki günlerde de getirilmeye devam eder fakat Harry bir türlü mektubu okuyamamaktadır. Bu sıra dışı olaylardan kurtulmak için kırsal mekanda bulunan bir eve bile taşınılır. Bir zaman sonra Hagrit adında bir dev eve gelerek Harry'e gerçeği anlatır. O'nun bir büyücü olduğunu ve Büyücü Okulundan burs kazandığını ifade eder. Buna inanamayan Harry zamanla yaşadığı farklılıklardan yola çıkarak okula gitmeye karar verir.

HARRY POTTER VE FELSEFE TAŞI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Chris Columbus

Oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane, Richard Harris

Tür: Çocuk, Fantastik

Yapım Yılı: 2001 (152 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Şubat 2002 Cuma

Senaryo: J.K. Rowling, Steven Kloves

Yapım Ülkesi: ABD

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Burak Özçivit Oktay Kaynarca
Spor Ryan Babel Sergen Yalçın Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Oyunlar Otomobil Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi konusu nedir? Harry Potter ve Felsefe Taşı oyuncuları ve Harry Potter ve Felsefe Taşı özeti! | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 15:09:23. #1.15#
title