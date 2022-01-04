Harran Üniversitesi öğrencilerinden 'bütünleme sınavı' protestosu - Haberler
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Harran Üniversitesi öğrencilerinden 'bütünleme sınavı' protestosu

Harran Üniversitesi öğrencilerinden 'bütünleme sınavı' protestosu
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, Harran Üniversitesi'nde öğrenim gören bir grup öğrenci, senatonun aldığı kararla bütünleme sınavlarının kaldırılmasını protesto etti.

ŞANLIURFA'da, Harran Üniversitesi'nde öğrenim gören bir grup öğrenci, senatonun aldığı kararla bütünleme sınavlarının kaldırılmasını protesto etti. Öğrencilerle görüşen Rektör Prof. Dr. Sabri Çelik ise kararı iptal etmeyeceklerini söyledi.

Harran Üniversitesi Osmanbey kampüsündeki kafede toplanan bir grup öğrenci, üniversite senatosunun aldığı karar gereği bütünleme sınavlarının kaldırılmasını protesto etti. Çeşitli bölümlerde okuyan öğrenciler, ellerinde taşıdıkları dövizler ve attıkları sloganlar ile rektörlük binasına kadar yürüdü. Polisin de güvenlik önlemi aldığı eylemde, öğrencilerle görüşen Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, senatonun aldığı kararın iptal edilmeyeceğini söyledi. Öğrenciler ise kararın iptal edilmesini isteyerek, aksi halde protestolarının devam edeceğini dile getirip, rektörlük binasından ayrıldı.


Harran Üniversitesi öğrencilerinden 'bütünleme sınavı' protestosu

Harran Üniversitesi öğrencilerinden 'bütünleme sınavı' protestosu

Harran Üniversitesi öğrencilerinden 'bütünleme sınavı' protestosu

Harran Üniversitesi öğrencilerinden 'bütünleme sınavı' protestosu

Harran Üniversitesi öğrencilerinden 'bütünleme sınavı' protestosu

Harran Üniversitesi öğrencilerinden 'bütünleme sınavı' protestosu

Harran Üniversitesi öğrencilerinden 'bütünleme sınavı' protestosu

Harran Üniversitesi öğrencilerinden 'bütünleme sınavı' protestosu

Harran Üniversitesi öğrencilerinden 'bütünleme sınavı' protestosu

Harran Üniversitesi öğrencilerinden 'bütünleme sınavı' protestosu

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri

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