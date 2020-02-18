Harran'da otomobilin çarptığı kişi öldü, kaza anı kamerada

18.02.2020 20:33 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:33

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Kılıç (15) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Harran- Şanlıurfa yolu Diriliş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Kılıç'a çarpıp, kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle takla atarak yola savrulan Kılıç, yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kılıç, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Kılıç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaynak: DHA